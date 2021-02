Wien träumt von vier Millionen PCR-Tests pro Woche

230 Unternehmen machen derzeit bei "Alles gurgelt" mit. Im Lauf des März soll die Kampagne ausgeweitet werden.

Begonnen hat alles mit einem Pilotprojekt. 60 Wiener Unternehmen machten mit und ließen sich mit PCR-Tests beliefern. Mitarbeiter dieser Betriebe sowie deren Familienangehörige erhielten zwei Mal in der Woche kostenlos Gurgeltests, die entweder von der Post direkt am Arbeitsplatz abgeholt werden oder die man in einer Filiale der Drogeriemarktkette Bipa abgeben kann. Innerhalb von zwölf bis 24 Stunden ist das Ergebnis da.

"Mittlerweile ist das Pilotprojekt abgeschlossen und wir haben aktuell 230 Unternehmen im Boot", berichtet Mario Dujaković, ...