Wien überlegt "intensiv" eigene E-Scooter-Abstellbereiche

Wien bereitet eine Neuregelung in Sachen Leih-Scooter vor. Überlegt wird, für die E-Tretroller eigene Abstellbereichen zu schaffen. Das teilte Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) am Donnerstag mit. Mit den Betreibern wird es am Freitag ein Treffen zu dem Thema geben. Die Evaluierung der Situation ist unterdessen abgeschlossen.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Wie und vor allem wo stellt man die Dinge korrekt ab?