Wien verlängert Corona-Maßnahmen bis 2. Mai

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verlängert den Lockdown in Wien bis 2. Mai. Das gab er am Montagnachmittag bekannt. Für die Schulen dauern die Corona-Maßnahmen bis 25. April. Der Bürgermeister sprach von "unpopulären Maßnahmen".

Wien wird den Lockdown nicht am kommenden Sonntag beenden, sondern ihn bis 2. Mai verlängern. Handel und Dienstleister werden so lange geschlossen bleiben. Die Schulen werden hingegen früher wieder öffnen, sie bleiben bis 25. April im Distance-Learning. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montagnachmittag mitgeteilt. Als Grund nannte er die steigenden Coronazahlen in Wien, vor allem auch in den Intensivstationen der Spitäler. Aktuell sind es fast 250 Intensivpatienten.

"Wir setzen jetzt Maßnahmen, die sicher unpopulär sind, ich kann nur appellieren, dass wir die wenigen Wochen noch durchhalten", sagte Ludwig. Das werde nicht "aus Jux und Tollerei" gemacht, sondern um Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung zu setzen. Menschen hätten sich nachweislich auch im öffentlichen Raum angesteckt, deswegen gelte auch die FFP2-Maskenpflicht.

Als Ziel formuliert der Bürgermeister: Die Coronazahlen müssten "ganz dramatisch" gesenkt werden, die Dynamik müsse gebrochen werden, dann könne neu überlegt werden. "Ich hoffe, dass wir im Mai in Akkordanz mit den Sozialpartnern Öffnungsschritte setzen können."

Die Schulen öffnen nach dem 25. April wieder - noch vor dem Handel und persönlichen Dienstleistern. Der Bürgermeister begründete das damit, dass gerade Kinder und Jugendliche es besonders schwer hätten, etwa in oft zu kleinen Wohnungen und mit Geschwistern lernen müssen. Das könne durchaus als Zeichen gesehen werden.

Wie es im Burgenland und in Niederösterreich weitergehen werde? Michael Ludwig hofft auf eine "gemeinsame Lösung" in der Ostregion - und auf eine Entscheidung noch vor dem Freitag. An diesem Tag steht der nächste Bund-Länder-Gipfel auf dem Programm.