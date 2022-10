Wien verlangt Sachkundenachweis für exotische Tiere

Wer in Wien künftig exotische Tiere wie Reptilien, Amphibien oder Papageien in den eigenen vier Wänden halten möchte, braucht dafür einen eigenen Sachkundenachweis. Dieser ist ab 1. Jänner 2023 verpflichtend, wie der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz erläuterte. Ausgestellt werden die Zertifikate nach Absolvierung eigener Kurse.

SN/APA/dpa/A2824 Franz-Peter Tschau Sachkundenachweis betrifft auch die Chamäleon-Haltung