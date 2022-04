Wien will Ärzte nach Ausbildung an Spitäler binden

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) will Ärzte und Ärztinnen nach ihrer Ausbildung in öffentlichen Wiener Spitälern an diese für mehrere Jahre binden, um eine direkte Abwanderung in den niedergelassenen Bereich zu verhindern. Im Gespräch mit der Sendung "ATV Aktuell - Im Fokus", die am Samstag um 19.25 Uhr ausgestrahlt wird, sprach er von fünf bis zehn Jahren.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Hacker: Abwanderung verhindern