Wien will gelockerte Quarantäne für Erkrankte nicht umsetzen

Wien will Corona-Infizierte ohne Symptome nicht in die Arbeit schicken. Die entsprechende Quarantäne-Lockerung, die von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in Aussicht gestellt wurde, wird von der Stadtregierung abgelehnt. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) meinte in "Wien heute", es komme "ganz sicher nicht infrage", infizierte Mitarbeiter wieder arbeiten zu lassen.

Hacker über den Bund verärgert