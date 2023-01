Wien wird private Kindergärten verstärkt kontrollieren

Der zuständige Wiener Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) hat am Dienstag eine "Aktion scharf" in Sachen Kindergarten-Kontrollen angekündigt. Private Träger sollen in diesem Jahr verstärkt unter die Lupe genommen werden. Anlass ist ein Bericht des Stadtrechnungshof, in dem Kritik an einer Einrichtung geübt wurde, die zehn Kindergärten im Westen Wiens betreibt.

Wiederkehr startet "Aktion scharf"