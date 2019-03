Wien zum zehnten Mal in Folge lebenswerteste Stadt der Welt

Wien ist weiterhin die weltweit lebenswerteste Stadt der Welt. Darauf lässt zumindest die jüngste Mercer-Studie, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, schließen. Das Beratungsunternehmen reihte die Bundeshauptstadt zum inzwischen zehnten Mal hintereinander auf den ersten Platz. Dahinter liegen Zürich an zweiter sowie Vancouver (Kanada), München und Auckland (Neuseeland) ex aequo an dritter Stelle.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Wien bietet ein abwechslungsreiches Angebot