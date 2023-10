Wiener Ärzte-Kurienobmann Huber will erneut gehen

Der Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte in der Wiener Ärztekammer, Erik Randall Huber, will erneut zurücktreten. Ein entsprechendes internes Schreiben, das der "Dossier"-Journalist Ashwien Sankholkar via "X" (vormals Twitter) verbreitet hat, sei "grundsätzlich echt", wie Huber auf APA-Anfrage bestätigte. Mehr wolle er vorerst aber noch nicht dazu sagen, fügte er hinzu. Huber hatte bereits vor Monaten erklärt, dass er gehen wolle. Damals konnte er umgestimmt werden.

