Wiener Ärztekammer ab nun mit Frauenquote

Die Wiener Ärztekammer hat sich in ihrer jüngsten Vollversammlung für eine selbstverpflichtende Quotenregelung zum Frauenanteil innerhalb des Gremiums ausgesprochen. Damit soll der Frauenanteil auf mehr als 40 Prozent erhöht werden, hieß es in einer Aussendung am Samstag.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Wiener Ärztekammer beschloss Frauenquote