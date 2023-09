Wiener Ärztekammer fordert 30 Prozent mehr Gehalt

Die Wiener Ärztekammer fordert mehr Geld. Sie hat sich am Dienstag dafür ausgesprochen, die Gehälter der Medizinerinnen und Mediziner in den städtischen Spitälern der Bundeshauptstadt um 30 Prozent zu erhöhen. Anlass für den Vorstoß ist laut Kammer der Auftakt der Gehaltsverhandlungen zwischen Stadt und Gewerkschaft. Letztere wird aufgefordert, das Ergebnis einer Urabstimmung zu unterziehen. Unabhängig davon will die Ärztekammer selbst eine solche durchführen.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR In Wien wurde zuletzt auch ein Warnstreik abgehalten