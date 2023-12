Wiener Ärztekammer empfiehlt Maske in Ordinationen

Die Wiener Ärztekammer empfiehlt Patienten das freiwillige Tragen einer FFP2-Maske in Ordinationen, vor allem bei viralen oder fieberhaften Infekten, Krankheitsgefühl, aber auch bei Durchfall, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Vizepräsidentin Kamaleyan-Schmied: "Tragen Sie beim Besuch in der Ordination bitte eine FFP2-Maske. So schützen Sie sich und andere am besten."

BILD: SN/APA/DPA/MARIJAN MURAT Freiwillige Maßnahme vor allem bei viralen oder fieberhaften Infekten