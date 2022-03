Wiener Ankunftszentrum soll vor allem Infos liefern

Das von der Stadt Wien für Flüchtlinge aus der Ukraine organisierte Ankunftszentrum in der "Sport & Fun Halle Leopoldstadt" beim Ernst-Happel-Stadion soll laut Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) neu ankommenden Menschen vor allem bei der Suche nach Unterkünften helfen und erste Informationen liefern. Die rund um die Uhr geöffnete Einrichtung soll bereits am Donnerstag ihren Vollbetrieb aufnehmen, am Mittwoch läuft noch ein Probebetrieb.

