Wiener auf heimtückische Weise in eigener Wohnung ausgeraubt

Ein 75-jähriger Wiener ist am Mittwochabend in seiner Wohnung in Währing auf besonders heimtückische Art überfallen und verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte, hatte er eine junge Frau zu sich eingeladen, mit der er zuvor wiederholt intim verkehrt hatte. Die 25- bis 30-Jährige - näher kannte der Pensionist die Frau nicht, die er in einem Park kennengelernt hatte - erschien in Begleitung einer zweiten Frau.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Im Park lernte ein überfallener Wiener eine Tatverdächtige kennen