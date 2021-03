Wiener Außenring Autobahn wegen starken Schneefalls gesperrt

Wegen Schneefällen in Niederösterreich sind in den frühen Morgenstunden des Samstags immer wieder Lkw auf der schneebedeckten Fahrbahn auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) in Niederösterreich hängen geblieben. Die Autobahn wurde daher gänzlich gesperrt, teilte der ÖAMTC mit. "Einige Lkw standen quer, von Unfällen ist derzeit nichts bekannt", hieß es. Die Umleitung erfolgt großräumig über Krems bzw. Klosterneuburg.

SN/APA (BFKDO BADEN/Archiv)/STEFAN Immer wieder bleiben auf der A21 bei Winterverhältnissen Lkw hängen