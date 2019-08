Wiener Bäder - Besucherandrang nach Rekordjuni normalisiert

Der Andrang in den Wiener Bädern hat sich nach dem Rekordjuni wieder normalisiert. Bisher wurden in der laufenden Saison 2,092 Mio. Besucher in den städtischen Sommerbädern registriert, wie ein Sprecher auf APA-Anfrage mitteilte. Das sind 1,22 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

SN/APA/HERBERT P.OCZERET Bisher 2,092 Mio. Besucher in städtischen Sommerbädern registriert