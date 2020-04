Wiener Bäder sperren am 29. Mai wieder auf

Die Wiener Bäder werden am erstmöglichen Tag, also am 29. Mai, wieder aufsperren. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag in einer Pressekonferenz verkündet. Eine Reihe von Maßnahmen soll ermöglichen, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. So wird die Zahl der Besucher limitiert. Auch ein entsprechendes "Beckenmanagement" wurde angekündigt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Rahmenbedingungen für Gänsehäufel und Co müssen noch geschaffen werden