Wiener bei Sturz in Glastisch in Bad Ischl tödlich verletzt

Ein 29-Jähriger ist nach einem Sturz in einen Glastisch in der Nacht auf Montag in Bad Ischl im Bezirk Gmunden gestorben. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" (Dienstag-Ausgabe).

SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Die Ärzte konnten dem Mann nicht mehr helfen