Wiener Berufsrettung vor 140 Jahren gegründet

Der Brand des Wiener Ringtheaters am 8. Dezember 1881 mit 386 Toten markiert den Beginn der Geschichte der heutigen Wiener Berufsrettung. Einen Tag darauf, also am 9. Dezember vor genau 140 Jahren, wurde die "Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft" als damalige Vorläuferin gegründet. Sie war die erste städtische Ersthelfer-Organisation in Europa, betonte die Berufsrettung am Donnerstag in einer Aussendung zu ihrem Jubiläum.

