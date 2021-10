Wiener Bierwirt muss wegen Mordes vor Geschworene

Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen einen mordverdächtigen Bierwirt Anklage erhoben, der am 29. April 2021 in Wien-Brigittenau mit einer Faustfeuerwaffe seine Ex-Freundin erschossen haben soll. Sein Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger will gegen die Mordanklage keinen Einspruch erheben. Ein Termin für den Prozess steht allerdings noch nicht fest.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Termin für Prozess offen