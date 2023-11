Wiener Christkindlmarkt mit Herzerlbaum und "Bussiplatz"

Der Wiener Rathausplatz steht bald wieder im Zentrum des vorweihnachtlichen Geschehens in der Bundeshauptstadt. Am 10. November eröffnet dort der Christkindlmarkt. Eine beliebte Attraktion im Park, der berühmte Herzerlbaum, wurde am Freitag erstmals beleuchtet. Auch der "Bussiplatz" kehrt nach längerer Pause zurück. Es handelt sich um ein Podest, auf dem romantisch gesinnte Besucherinnen und Besucher sich mit dem festlich strahlenden Baum ablichten können.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ Der Christkindlmarkt beim Wiener Rathaus ist eine beliebte Attraktion