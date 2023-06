Wiener Donauinselfest feiert Jubiläumsausgabe

Das Wiener Donauinselfest startet am Freitag in seine Jubiläumsausgabe. Bei der 40. Auflage sind bis Sonntag bei gratis Eintritt unter anderen Michael Patrick Kelly, Silbermond, The BossHoss, Bonnie Tyler und RAF Camora auf der großen Festbühne zu sehen. Jazz Gitti lädt zur Schlagerbühne, Angelika Niedetzky sowie Christoph Fritz geben Humoristisches zum Besten und Royal Republic liefern rockigere Klänge. Das Wetter dürfte mitspielen, soll es doch warm und freundlich werden.

BILD: SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Das Donauinselfest wird auch zum Jubiläum wieder die Massen anziehen.