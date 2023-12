Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger sowie die Zeitzeugin und Psychoanalytikerin Erika Freeman werden in Wien die Ehrenbürgerschaft erhalten. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag via X (vormals Twitter) mitgeteilt. "Beide haben Herausragendes geleistet und dazu beigetragen, dass Wien weltweit als Wissenschaftsstadt bekannt ist", hielt der Stadtchef fest.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Zeilinger erhielt im Vorjahr den Nobelpreis