Wiener Einkaufszentrum in Simmering in Flammen

Ein knappes Monat nach dem Brand im Wiener Donauzentrum ist in der Nacht auf Mittwoch in einem Simmeringer Einkaufszentrum ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte einen Großbrand verhindern, die Flammen waren bereits auf Straßenschilder, Büsche und Straßenlaternen übergegangen. Der Brand war in einem Lokal ausgebrochen.

SN/APA (MA 68)/UNBEKANNT Im Wiener Ekazent ereigte sich ein Brand