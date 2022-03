Wiener Eistraum mit Viertelmillion Besuchern zu Ende

Der Wiener Eistraum am Rathausplatz hat an 47 Veranstaltungstagen rund eine Viertelmillion Menschen angezogen. Das sind 50.000 Gäste mehr als in der vorangegangenen Saison, als 66 Tage lang geöffnet war. Mit 9.500 Quadratmetern Eisfläche war er im zweiten Pandemiewinter in seiner 27. Saison so groß wie nie. Der 28. Eistraum soll von Mitte Jänner bis Anfang März 2023 stattfinden. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte sich mit der Saisonbilanz am Sonntag sehr zufrieden.

SN/APA/TOBIAS STEINMAURER Positive Bilanz nach 47 Tagen Freizeitvergnügen vor dem Rathaus