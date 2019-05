Wiener "EuroPride" feiert mit Conchita und Van der Bellen

In etwas mehr als einer Woche, am 1. Juni, startet in Wien das größte Event der europäischen LGBTIQ-Community - also der homo-, bi-, trans- und intersexuellen Personen: die EuroPride. Bis 16. Juni stehen rund 50 Veranstaltungen auf dem Programm - vom Lifeball über das EuroPride Village am Rathausplatz bis hin zur Regenbogenparade. Es werden bis zu einer Million Besucher erwartet.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Conchita alias Tom Neuwirth ist dabei