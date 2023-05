Wiener Ex-Fußballtrainer nach Sex-Vorwürfen vor Gericht

Ein bis zum Vorjahr bei einem Wiener Fußballverein tätiger Trainer soll seine Funktion als Verantwortlicher für die Mädchen-Mannschaften missbraucht haben, indem er über Jahre hinweg ein übergriffiges Verhalten an den Tag legte. Seit 2017 soll es in den Ü15- und Ü16-Teams regelmäßig Übergriffe im Training und beim Massieren gegeben haben. Mit einer Minderjährigen soll es sogar zu Küssen und einvernehmlichem Sex gekommen sein, wie am Donnerstag am Landesgericht erörtert wurde.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Mann teilweise geständig