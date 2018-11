Wiener Familie nahm Granate nach Hause mit

Beim Spaziergehen mit seiner Familie im Bereich des Bisamberges in Hagenbrunn in Niederösterreich hat ein Zehnjähriger am Sonntag einen Gegenstand gefunden. Das Stück aus Metall wurde nach Hause nach Wien-Donaustadt mitgenommen. Beim Reinigen kam der Familie der Gegenstand, der sich als deutsche Gewehrgranate entpuppte, dann doch verdächtig vor. Man verständigte die Polizei.

Die Granate wurde auf einen nahegelegenen Golfplatz gebracht und von dort vom Entminungsdienst abtransportiert. Die Polizei riet am Montag, derartige Gegenstände unverändert liegen zu lassen, 133 oder 122 zu rufen, sich den Auffindungsort zu markieren oder zu merken und sich in sichere Distanz zu begeben. Quelle: APA