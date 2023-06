Wiener Feuerwehr warnt vor CO-Unfällen bei Hitze

Die Hitze hat der Wiener Berufsfeuerwehr in den vergangenen Tagen wieder vermehrt Einsätze wegen ausgetretenem Kohlenmonoxid beschert. Oft sind schlecht gewartete Thermen der Grund. Aber die schwersten CO-Unfälle passieren, wenn neben der Gastherme gleichzeitig mobile Klimageräte betrieben werden, bei denen die heiße Abluft ins Freie geblasen wird, warnte Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Ein CO-Warngerät in der Wohnung in der Nähe der Gastherme kann Leben retten.

BILD: SN/APA/DPA/A2411 NORBERT FÖRSTERLIN Schlechte Wartung oder mobile Klimaanlage oft als Ursache