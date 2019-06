Wiener Fiaker rufen zum Protest und kündigen Demo an

Wenn am 11. Juni Fiaker mit ihre Kutschen zum Wiener Rathaus kommen, ist das nicht als Einladung zu einer Rundfahrt zu verstehen. Vielmehr wird es sich um eine ganztägige Protestkundgebung handeln, wie Vertreter der Branche am Montag angekündigt haben. Kritisiert wird unter anderem der mögliche Wegfall von Standplätzen am Michaelerplatz sowie die drohende Verpflichtung zu Gummihufbeschlägen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Wiener Kutschfahrer planen einen Protest