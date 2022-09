Wiener Fußballer nach K.o.-Tritt gegen Gegenspieler vor Kadi

Eine tätliche Auseinandersetzung während eines unterklassigen Fußballmatches zwischen zwei Wiener Vereinen hat am Mittwoch für einen mittlerweile 19-jährigen Kicker strafrechtliche Folgen. Er muss sich wegen schwerer Körperverletzung am Landesgericht verantworten, weil er am 3. April 2022 einem Gegenspieler einen Kopfstoß und anschließend Fußtritte gegen den Kopf versetzt haben soll.

Der um neun Jahre ältere Kicker brach bewusstlos zusammen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Dem Strafantrag zufolge erlitt er eine schwere Gehirnerschütterung und musste intubiert werden. Daneben trug er Schürfungen im Gesicht und eine geringe motorische Schädigung des Speichennervs davon. Der 28-Jährige - von Beruf Justizwachebeamter - hat seit dem gewalttätigen Aufeinandertreffen kein Fußballmatch mehr bestritten. Der 19-Jährige hat dagegen im Juli den Verein gewechselt.