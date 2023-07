Wiener Grüne fordern Maßnahmen gegen Hitze in der Stadt

Die Wiener Grünen haben am Dienstag Maßnahmen gegen die Auswirkungen der hohen Temperaturen in der Stadt gefordert. Die Hitzetage würden immer mehr, aus diesem Grund müsste schnell Abhilfe geschaffen werden, verlangten die Obleute Judith Pühringer und Peter Kraus im Rahmen einer Pressekonferenz. Verlangt wird etwa freier Eintritt in Bäder und Gratis-Öffis an heißen Tagen. Die Grünen sprechen sich auch für ein Comeback der "Coolen Straßen" aus.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Auswirkungen der Hitze sind vor allem in der Stadt massiv