Wiener Haus des Meeres öffnet - für zwei Tage

Warten auf das Christkind ist heuer trotz Corona auch im Wiener Haus des Meeres möglich. Denn man dürfe laut derzeit geltender Verordnung am 24. Dezember wieder seine Pforten öffnen und wolle dies auch tun, wie am Montag mitgeteilt wurde. Da der nächste Lockdown aber am bereits am 26. Dezember beginnt, ist bereits nach zwei Tagen wieder Schluss. Kapazität und Programm werden ebenfalls drastisch gekürzt.

Warten auf das Christkind im Haus des Meeres auch heuer möglich