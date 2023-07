Wiener Hundebesitzer erschreckt und dann bedroht

Schreckmoment für einen Hundebesitzer in Wien: Ein 42-Jährige war mit seinem Vierbeiner Samstagabend am Praterstern in Wien-Leopoldstadt unterwegs, als sich ihm von hinten ein bisher Unbekannter genähert, aufgestampft und ihn ohne ersichtlichen Grund laut angeschrien hat. Durch den Schock soll sich der angeleinte Hund kurz losgerissen haben, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Nach dem Einfangen soll der Hundebesitzer beschimpft und mit einem Messer bedroht worden sein.

BILD: SN/APA/DPA/GEORGIOS LAZARIDIS Symbolbild: Ein Malteser blieb bei Zwischenfall in Wien unverletzt