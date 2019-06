Wiener Hundebesitzer müssen in Zukunft einen Kurs absolvieren

Wer künftig in Wien einen Hund halten will, der muss ab 1. Juli einen Sachkundekurs absolvieren und bei der Anmeldung des Tieres den entsprechenden Nachweis vorlegen. Ausgenommen davon sind jene Besitzer, die in den zwei Jahren zuvor bereits einen Hund gehalten haben. Am Mittwoch wurden nähere Details zur Neuerung präsentiert. Die Maßnahme soll in einem Jahr evaluiert werden.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Hundebesitzer müssen in Zukunft einen Kurs absolvieren