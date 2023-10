Wiener Kindergarten-Personal demonstriert am Dienstag wieder

Am Dienstag geht das Personal der Wiener Kindergärten, Horte und schulischen Freizeitbetreuung ein weiteres Mal für bessere Rahmenbedingungen auf die Straße. Die Kindergärten der meisten privaten Träger sind an diesem Tag geschlossen, in den städtischen Einrichtungen wird es nur einen Notbetrieb geben. Auch die Nachmittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler entfällt großteils. Die Gewerkschaften GPA und Younion haben für elf Uhr zu einer Demo am Ring aufgerufen.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Das Kindergarten-Personal geht wieder auf die Straße