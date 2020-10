Wiener knackt Doppeljackpot und gewinnt 2,6 Millionen Euro

Nach zwei Runden ohne Sechser hat sich am Sonntag ein Spielteilnehmer aus Wien über die "sechs Richtigen" und damit über den alleinigen Gewinn des Doppeljackpots freuen dürfen. In Zahlen ausgedrückt, schlägt sich das mit rund 2,6 Millionen Euro zu Buche. Geglückt ist ihm dieser Erfolg mit dem zweiten von sechs gespielten Quicktipps, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag.

SN/APA/Webpic/MFR Der Wiener spielte sechs Quicktipps