Wiener knackte Vierfachjackpot mit rund fünf Millionen Euro

Ein Wiener hat bei der Lotto-Ziehung am vergangenen Sonntag als einziger die "sechs Richtigen" getippt und damit den Vierfachjackpot mit rund fünf Millionen Euro geknackt. Er erzielte den bisher höchsten Gewinn in diesem Jahr, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Der Gewinner darf sich über rund fünf Millionen Euro freuen