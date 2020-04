Wiener Kurzparkzonen ab 27. April wieder in Kraft

In Wien sind die Kurzparkregelungen wegen der Coronakrise derzeit ausgesetzt. Diese Maßnahme läuft allerdings Ende nächster Woche aus. Ab Montag, 27. April, gelten in der Bundeshauptstadt wieder die bekannten Kurzparkzonen, teilte Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Wiens Vizebürgermeisterin Hebein (Grüne) findet klare Worte