Wiener Laborbetreiber Havel mit Kritik an Corona-Politik

Der Mediziner und Laborbetreiber Michael Havel, der für die Stadt Wien das "Alles gurgelt"-Projekt abwickelt, ist überzeugt, dass die Pandemie nicht verschwunden ist. Das sagte er am Samstagabend in ORF-"Wien Heute". "Die Varianten werden immer aggressiver, weil durch die Impfung ein gewisser Selektionsdruck entsteht." Kritik gab es an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und an der Regierung.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Laborbetreiber Havel sagt, dass die Pandemie noch da ist