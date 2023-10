Wiener auf nächtlichem Nachhauseweg niedergestochen

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag auf dem Nachhauseweg in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einem Unbekannten niedergestochen worden. Der junge Mann hatte die Verletzung zunächst nicht richtig bemerkt, sondern sich erst später in ein Spital begeben, wo er stationär aufgenommen wurde. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der Verletzte ging erst später in ein Spital