Wiener Nobeljuwelier war Ziel von "Rammbock-Tätern"

Ein Nobeljuwelier in der Wiener City war Mittwoch in der Früh Ziel eines Angriffs per Rammbock, der an ein gestohlenes Auto montiert war. Nach Angaben der Polizei wurde zwar die Eingangstür beschädigt, die Täter haben allerdings keine Beute gemacht.

