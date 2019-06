Wiener Pannenhelfer retteten Babykätzchen aus Motorraum

Ein junges Kätzchen, das sich im verwinkelten Motorraum eines BMW versteckt hatte, ist am Mittwoch von Pannenhelfern des ARBÖ aus seiner misslichen Lage befreit worden. Der Pkw-Lenker war von Hardegg an der Thaya (NÖ) nach Wien unterwegs, als er in Ottakring auf einem Parkplatz anhielt und verzweifeltes Maunzen aus dem Motor vernahm, wie der ARBÖ am Freitag in einer Aussendung berichtete.

SN/APA (ARBÖ)/UNBEKANNT Das kleine Kätzchen war vollkommen verängstigt