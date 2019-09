Wiener Polizei feierte 150-jähriges Jubiläum am Rathausplatz

Die Wiener Polizei hat am Samstagnachmittag ihr 150-jähriges Bestehen am Rathausplatz gefeiert. Auf eine Parade mit Leistungsschau verschiedener Einheiten und einer Abordnung in historischen Uniformen folgte ein Festakt mit Ehrengästen aus der Politik.

SN/APA/MARTIN MEYRATH Zur Feier gab es eine Parade mit historischen Uniformen