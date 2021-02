Wiener Polizei hob Cannabis-Plantage auf Sophienalpe aus

Auf der Wiener Sophienalpe ist in der Vorwoche eine riesige Cannabis-Indoorplantage aufgeflogen. Die Polizei stieß nach Informationen der APA am 16. Februar mehr oder weniger zufällig auf die Plantage, die - wie in einem Polizeibericht vermerkt wird - "höchst professionell geführt" wurde. In einem seit Jahren leer stehenden Hotelgebäude wurden insgesamt 1.420 Cannabispflanzen in Vollblüte entdeckt. Die Pflanzen hatten eine Wuchshöhe von bis zu 1,3 Meter erreicht.

SN/APA/AFP/JOSEPH EID 1.420 Cannabispflanzen in leerstehendem Hotel auf Wiener Sophienalpe entdeckt