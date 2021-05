Wiener Polizei verbietet Anti-Israel-Demonstationen

Nach der Eskalation im Nahostkonflikt kam es in Europa zu zahlreichen Kundgebungen mit antisemitischen Parolen. In Wien hat nun die Polizei die Konsequenzen gezogen.

Die Parolen am Mittwochabend auf der Mariahilfer Straße ließen an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig: "Ein Holocaust rechtfertigt keinen anderen", stand auf einem Transparent. Oder auf Englisch: "Gut gemacht, Israel. Hitler wäre stolz." Aus der Menge schallte es: "Oh, ihr Juden, Mohammeds Heer kommt bald wieder."

Rund 2500 Menschen hatten sich versammelt, um gegen Israel zu demonstrieren, dessen Auseinandersetzung mit den Palästinensern im Gazastreifen gerade zu eskalieren droht. Unter ihnen wurden Islamisten ebenso gesichtet wie türkische Nationalisten und ...