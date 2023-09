Wiener Polizeiinspektionen ab Oktober im reduzierten Betrieb

Nur mehr 29 Wiener Polizeiinspektionen werden ab 1. Oktober 24 Stunden in Betrieb sein. Die Pressestelle der Wiener Landespolizeidirektion hat am Donnerstag die Ende August durch einen "Kurier"-Bericht bekannt gewordenen Pläne unter anderem damit begründet, dass Bedarf der Bevölkerung an 81 Polizeiinspektionen, die rund um die Uhr für Parteienverkehr geöffnet sind, nicht mehr in diesem Ausmaß gegeben sei. Zwischen 19.00 und 7.00 Uhr sei die Zahl der Amtshandlungen gering.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Inspektionen an neuralgischen Lagen wie Praterstern ausgenommen