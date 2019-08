Wiener Polizist schoss Bewaffneten in Simmering nieder

Nachdem ein 39-Jähriger einen 40-jährigen in Wien-Simmering bei einem Streit mit einem Stanleymesser bedroht haben soll, ist er in der Nacht auf Mittwoch von einem Polizisten angeschossen worden. Die Beamten waren zuvor wegen eines Streits in eine Asylunterkunft gerufen worden, berichtete die Polizei am Mittwoch.

SN/APA (Archiv)/LUKAS HUTER Der Schuss traf den Bewaffneten in den Oberkörper