Wiener Polizisten stoppten Couch-Transport in Limousine

Die Wiener Polizei hat am Montag einen Couchtransport in einer Limousine in Penzing gestoppt. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer waren die Beamten der Inspektion Linzer Straße in der Waidhausenstraße auf den ihnen entgegenkommenden Pkw aufmerksam geworden, weil aus seinem Kofferraum eine Sitzbank weit herausragte, die nur mit einem Zerrgurt gesichert war. Die Polizisten staunten nicht wenig.

SN/apa/polizei wien Kein Möbeltransporter – der Opel Insignia ist in dieser Form nicht für die Beförderung von Sofas konstruiert worden.