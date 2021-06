Wiener prügelt wegen "Eheproblemen" auf seine Frau ein

Wegen "Eheproblemen" hat ein 41-Jähriger Samstagnacht in Wien-Simmering auf seine Frau eingeprügelt, bis die durch den Lärm alarmierten Nachbarn die Polizei verständigten. Aber auch in Anwesenheit der Beamten bedrohte der Österreicher die 29-Jährige gewaltsam. Die Frau wurde leicht verletzt, gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, teilte die Exekutive am Sonntag mit.

Der 41-Jährige wurde festgenommen